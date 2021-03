Sat.1 hat den weiteren Fahrplan für die aktuelle Staffel von "The Voice Kids" bekanntgegeben. Die Show, die sich Ende Februar zurück meldete und seither für gute Quoten sorgt, geht am 24. und 25. April zu Ende. Der 24. April ist ein Samstag, hier ist die Show also noch auf dem regulären Sendeplatz zu sehen, bei dieser Ausgabe handelt es sich um das letzte Sing-Off. Einen Tag später steht dann schon das Finale auf dem Programm, wie gehabt entscheiden die Zuschauer, wer die Show gewinnt.

Beim Blick auf die Konkurrenz wird schnell klar, wieso Sat.1 ausgerechnet das Finale auf einem anderen Sendeplatz zeigt als alle anderen Ausgabe der laufenden Staffel. Würde "The Voice Kids" regulär an einem Samstag enden, wäre der 1. Mai der Tag des Finals. Da zeigt aber Das Erste das DFB-Pokalhalbfinale zwischen Dortmund und Kiel. Dem Duell mit König Fußball will man in Unterföhring offensichtlich aus dem Weg gehen.

Zwischen 2017 und 2020 war "The Voice Kids" regelmäßig am Sonntagabend zu sehen, im vergangenen Jahr gingen die Quoten dann aber deutlich zurück, im Schnitt waren nicht einmal mehr 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Daher entschied man sich dafür, die Show 2021 auf den Samstagabend zu verfrachten. Dort holten die fünf bislang ausgestrahlten Ausgaben im Schnitt 11,2 Prozent.