am 01.04.2021 - 11:36 Uhr

Schon seit mehr als zehn Jahren prozessiert der Kameramann Jost Vacano an mehrere Fronten gegen die ARD, Bavaria Film und einen Videoverwerter. Vacano, Kameramann des Filmhits "Das Boot" war, hatte damals umgerechnet rund 100.000 Euro für seine Arbeit erhalten und will wegen des großen Erfolg des Streifens jetzt mehr Geld. Der Kameramann beruft sich auf den sogenannten Bestseller-Paragrafen (auch: Fairnessparagraf), nach dem Urhebern im Nachhinein eine zusätzliche Vergütung zustehen kann, wenn ein Werk einen unerwartet großen Erfolg hat und "die ursprünglich vereinbarte Nutzungsvergütung in einem auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes" stehe.

Das Oberlandesgericht München sprach dem Kameramann im Zuge des Rechtsstreits im Jahr 2017 insgesamt 588.000 Euro zu. Diese Summe setzt sich aus 438.000 Euro Nachvergütung und 150.000 Euro Zinsen zusammen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dieses Urteil jetzt aber aufgehoben, das OLG muss sich nun erneut mit dem Fall befassen. Grund für die Aufhebung des Urteils sind "Berechnungsfehler" bei der Ermittlung der möglichen Ansprüche des Kameramanns, die das Gericht festgestellt hat. Komplett nachzulesen ist das Urteil des BGH hier.

Die Klage jetzt richtete sich gegen den WDR, die Bavaria Film und einen Videoverwerter. Durch die Entscheidung zur Aufhebung des OLG-Urteils geht der Fall weiter, mit einer endgültigen Klärung ist nicht in nächster Zeit zu rechnen. Wahrscheinlich ist, dass sich das Verfahren weitere Monate, wenn nicht gar Jahre, hinzieht.

In einem weiteren Verfahren geht Jost Vacano auch gegen mehrere ARD-Anstalten vor, die den Film in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten oft wiederholt haben - und so eben auch Geld gespart haben, weil sie die Sendeflächen nicht mit neuen Produktionen füllen mussten. Ursprünglich waren dem Kameramann auch hier mehr als 300.000 Euro zugesprochen worden, allerdings hob der BGH auch dieses Urteil im vergangenen Jahr aufgrund von Berechnungsfehlern auf (DWDL.de berichtete). Jost Vacano, der schon seit mehr als einem Jahrzehnt um mehr Geld kämpft, ist mittlerweile 87 Jahre alt.