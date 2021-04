Im vergangenen Jahr ist der ESC wegen des Coronavirus noch ausgefallen, 2021 soll der Musik-Wettbewerb aber wieder stattfinden. Und wenn es nach der niederländischen Regierung geht, sollen in der Halle in Rotterdam auch einige Zuschauer Platz finden. Konkret will man bei allen neun Shows, darunter zählen neben den Halbfinals und dem Finale auch die Proben, jeweils maximal 3.500 Zuschauer in der Halle zugelassen werden.

Das ist ungefähr die Hälfte an Personen, die in der Halle in Rotterdam eigentlich Platz hätte. Doch der ESC soll als Modellprojekt dienen. Die niederländische Regierung will so unter anderem herausfinden, wie große Ereignisse mit Publikum in Zeiten einer Pandemie sicher organisiert werden können. Voraussetzung, um in die Halle zu kommen, ist in jedem Fall ein negativer Corona-Test.

Der genaue Ablauf des Testlaufs ist allerdings noch unklar. So gibt es in den Niederlanden unter anderem Reisebeschränkungen, sodass nicht klar ist, ob und wenn ja wie die Besucher nach Rotterdam kommen. In den kommenden Wochen soll final geklärt werden, wie die Zulassung des Publikums aussehen wird, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Und natürlich hat sich die niederländische Regierung noch eine Hintertür offen gelassen. So heißt es, dass man das Publikum auch wieder ausschließen könne, sollten sich die Infektionszahlen im Land in die falsche Richtung entwickeln.

"Wir begrüßen die Entscheidung der niederländischen Regierung", sagt Martin Österdahl, Executive Supervisor des Eurovision Song Contest. Man werde nun die verschiedenen Optionen prüfen und in den kommenden Wochen Details dazu bekanntgeben, wie man das Publikum sicher in der Halle in Rotterdam unterbringe. Österdahl: "Die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer der Veranstaltung bleibt unsere oberste Priorität." Von der European Broadcasting Union (EBU) hieß es darüber hinaus, dass alle Delegationen inklusive der Künstler einem "strengen Protokoll" werden folgen müssen. Unter keinen Umständen werde es zu einem Kontakt zwischen diesen Personen und Zuschauern kommen.