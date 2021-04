am 01.04.2021 - 16:13 Uhr

Wer am Donnerstag die Tweets von Amazon Prime Video Deutschland verfolgt hat, der dürfte sich gewundert haben. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber wer heute Abend um 21:25 Uhr ProSieben einschaltet, kann sein blaues Wunder erleben", stand dort zu lesen. Nach DWDL.de-Informationen ist es ein Hinweis darauf, dass der Streamingdienst, der in blauer Farbe auftritt, während "Germany's Next Topmodel" einen kompletten Werbeblock gebucht hat.

Aus der Seven.One Entertainment Group heißt es, dass Prime Video das Umfeld der Model-Show für eine "sehr besondere Werbung" nutzen werde, ohne weitere Details zu verraten. Nach DWDL.de-Informationen handelt es sich aber um einen Einblick in das neue Format "LOL - Last One Laughing", das heute bei Prime Video startet, worauf auch die verwendeten Hashtags im Amazon-Tweet hindeuten.

Zehn Comedians versuchen in dem neuen Format, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, dürfen aber selbst nicht lachen. Die Besetzung ist hochkarätig: Gastgeber ist Michael "Bully" Herbig, mit dabei sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan.

Gut Lachen hat nun aber erstmal die Seven.One Entertainment Group, die sich über die Werbeeinnahmen freut und darauf verweisen kann, dass auch die Streamer die Reichweiten des Fernsehens wohl zu schätzen wüssten. Im Mai letzten Jahres hatte auch Netflix ProSieben als Werbeträger für einen XXL-Programmsplit zur Bewerbung des Films "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" ausgewählt. Eine Seven.One-Sprecherin: "Auch die internationalen Streaming-Anbieter setzen auf die Kraft von TV, um ihre Inhalte bekannt zu machen. Wir freuen uns daher über die prominente Belegung durch Amazon Prime im zweiten Werbeblock im Umfeld des Quotengaranten #GNTM auf ProSieben. Wenn das keine Bestätigung für die ungebrochene Kraft von TV ist!"