Etwas mehr als ein Jahr liegt der Deutschland-Start von Disney+ inzwischen zurück, da kommt der Streamingdienst nun auch auf den Sky-Q-Receiver. Sky macht damit eine Ankündigung aus dem vergangnenen Jahr wahr, wonach eine Integration von Disney+ für April 2021 angepeilt wurde (DWDL.de berichtete).

Dass es so lange dauerte, dürfte auch mit einer Vermarktungs-Partnerschaft zusammenhängen, die Disney zum Start des eigenen Streamingdienstes mit der Deutschen Telekom geschlossen hatte. Daher musste sich der Bezahlsender zunächst hinten anstellen, wird jetzt aber damit beginnen, Inhalte von Disney+ auf der Bedienobefläche von Sky Q an der Seite mit eigenen Programmen und Inhalten anderer Partner wie Netflix anzuzeigen.

"Dank der Integration von Disney+ ist ab sofort kein Hin- und Herschalten mehr nötig, um nach 'Zack Snyder's Justice League' auf Sky Cinema oder dem Topspiel der Fußball-Bundesliga direkt eine Episode von 'The Falcon and the Winter Soldier' zu sehen", so Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland. Von Sommer an sollen die Disney+-Inhalte außerdem in die Sky-Q-Suche integriert. Darüber rhinaus sollen Kunden, die einen Sky-Ticket-TV-Stick besitzen, in wenigen Wochen die Möglichkeit bekommen, auf die Disney+-App zuzugreifen.

Eun-Kyung Park, General Manager Media bei Disney in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Die Einführung auf Sky Q und dem Sky-Ticket-TV-Stick bedeutet, dass noch mehr Menschen die Geschichten, die sie lieben, von zu Hause aus so bequem wie möglich auf ihrem großen Screen genießen können."