Wenn man über Quoten-Erfolge von Sat.1 aus der jüngeren Vergangenheit spricht, geht es zwangsläufig sehr bald um "Promis unter Palmen". Das Format war die vielleicht größte Überraschung des Senders im vergangenen Jahr, mit im Schnitt rund 18,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war der Erfolg so groß wie man es wohl auch in Unterföhring kaum für möglich gehalten hatte. Doch es gab auch Kritik an dem, was da zwischen März und Mai 2020 gezeigt wurde - und das nicht zu wenig.

Konkret ging es um Ausgabe fünf, in der mit Carina Spack, Bastian Yotta und Matthias Mangiapane gleich drei Bewohner der Villa in Thailand ihre Mitbewohnerin Claudia Obert so lange mobbten, bis diese in Tränen ausbrach. Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) entschied zuerst, dass die Folge so nicht um 20:15 Uhr hätte laufen dürfen. Später ruderte man zurück, die Folge kehrte daraufhin zurück zu Joyn.

© Endemol Shine Rainer Laux

Eskalationen diverser Art wird es wohl auch in Staffel zwei geben. "Der Zuschauer findet Eskalationen sowohl in der Fiktion als auch in der Reality gut, er wird dadurch unterhalten", sagt Rainer Laux. Reality TV habe aus seiner Sicht außerdem mehr Kraft als ein Spielfilm, um gesellschaftliche Themen offen zu legen, so Laux. "Hier konfrontieren sich echte Menschen miteinander und keine Schauspieler, die geschriebene Dialoge sprechen." In jedem Fall sollten die "Grenzen des normalen Zusammenlebens - und gegebenenfalls auch eine extreme Streitkultur - dabei nicht überschritten werden", so der Produzent. "Sonst muss man eingreifen und auch Kandidaten vor sich selbst schützen."

Marktanteils-Trend: Promis unter Palmen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Inwiefern Sender und Produktionsfirma bei der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" eingegriffen haben, um Kandidaten vor sich selbst zu schützen, dürfte in den kommenden Wochen zu sehen sein. Einschlägigen Boulevardzeitungen war bereits zu entnehmen, dass es während den Dreharbeiten zu zwei unfreiwilligen Auszügen aus der Villa gekommen sein soll - die Inszenierung dieser Auszüge im Vorfeld gehört auch zum PR-Spektakel rund um die Show. Wie genau Sat.1 und Endemol Shine Germany die Streitereien in der neuen Staffel inszenieren werden, dürfte sehr genau beobachtet werden. Nicht zuletzt nachdem das RTL-"Sommerhaus" 2020 noch einen draufsetzte, sodass man sich am Ende sogar im Sender für das schämte, was man da zeigte (DWDL.de berichtete). Bei "Promis unter Palmen" geht es jetzt um die Frage, ob das in so mancher Hinsicht entartete Reality-Genre wieder in eine Spur findet, in der Hass und Mobbing keine maßgeblichen Treiber sind.

Wann ist Willi Herren auserzählt?

Keine Überraschung ist indes die Tatsache, dass Sat.1 in diesem Jahr gleich acht Ausgaben von "Promis unter Palmen" ausstrahlen wird, 2020 waren es noch zwei weniger. Außerdem wird man das Format mit einer Late-Night-Show bei Sixx begleiten. Für Rainer Laux und sein Team waren die Vorbereitungen und der Dreh in Thailand allerdings kein Selbstläufer. Dass man die Produktion trotz der vielen Corona-Restriktionen überhaupt stemmen konnte, gleicht einem Wunder. Man habe in den Wochen vor dem Drehstart immer gezittert, ob man überhaupt würde produzieren können, sagt Laux. "Wir mussten auch schieben." Dennoch sei man sich mit dem Sender immer einig gewesen, alles dafür zu tun, "um den Zuschauern eine zweite, mindestens so unterhaltsame Staffel in thailändischer Urlaubsatmosphäre zu bieten".

Und dann sind da ja auch noch die Promis selbst, die größtenteils schon in vielen anderen Reality-Formaten zu sehen gewesen sind. Giulia Siegel, Willi Herren, Chris Töpperwien, Melanie Müller, Marcus Prinz von Anhalt, Patricia Blanco und Elena Miras sind jedenfalls keine Unbekannten in der Branche. Angst, dass die Zuschauer von den ewig gleichen Reality-Sternchen gelangweilt sein könnten, hat Rainer Laux nicht. "Der Zuschauer sieht seine Reality-Lieblinge durchaus gerne und öfter", sagt er. "Aber ein Mensch darf auch nicht auserzählt sein beziehungsweise nichts mehr von sich und seinem Leben zu erzählen haben." Außerdem brauche man immer wieder neue Kandidaten, die man so nicht erwarte. Auch das sind spannende Fragen der kommenden "Promis unter Palmen"-Staffel: Welchen Promi hätte man so nicht in dem Format erwartet? Und wann gilt Willi Herren für das deutsche Fernsehen als auserzählt?

Sat.1 zeigt die neue Staffel von "Promis unter Palmen" ab sofort immer montags ab 20:15 Uhr.