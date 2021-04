Einige Umbauten in seinem Nachtprogramm vorgenommen hat Sat.1. Diese stehen unter anderem im Zusammenhang mit der Entscheidung, die Sendung "Claudias House of Love" nicht mehr wie zunächst geplant dienstags ab 20:15 Uhr zu zeigen. Dort holte das Format am ersten und einzigen Ausstrahlungsabend nur rund dreieinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, viel zu wenig also für den Münchner Sender. Ursprünglich geplant war zudem, Episoden mittwochs gegen 23:55 Uhr zu wiederholen. Auch das wird so nun nicht mehr passieren. Stattdessen bekommt "5 Senses for Love", das am Mittwoch, 14. April 2021 startet, ein anderes Lead-Out. Anstelle von "Spiegel TV Reportage" und Claudia Obert setzt Sat.1 zunächst hier auf Re-Runs von "Promis unter Palmen", die mittwochs gegen 22:45 Uhr eingeplant sind.

Somit startet Claudia Obert künftig erst grob gegen 1:30 Uhr nachts. Sat.1 setzt, beginnend kommende Woche, auf Doppelfolgen. "Claudias House of Love" sollte noch vor der linearen Ausstrahlung Zuschauer zum kostenpflichtigen JoynPlus+ locken. Durch die nächtliche Ausstrahlung in Sat.1 wird die komplette Staffel nach und nach nun aber in den Free-Bereich von Joyn geschoben und ist somit ohne Zusatzkosten und zeitlich flexibel abrufbar. In acht Episoden versucht Obert in diesem Format, ihre große Liebe zu finden.

Um Liebe geht es in Sat.1 künftig auch in einer weiteren Nacht. Beginnend in der Nacht vom 19. auf den 20. April wird der Sender ab kurz nach zwei Uhr jeweils vier Episoden des eigentlich bei sixx beheimateten Formats "Paula kommt – Sex und Gute Nacktgeschichten" ausstrahlen. Die Sendung ersetzt die eigentlich geplante Wiederholung von "5 Senses for Love", die zeitlich nun nach vorne rückt und ab dem 19. April am Montagabend nach der "akte" wiederholt wird. Dafür wird die "Sat.1 Reportage" gestrichen.