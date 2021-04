am 09.04.2021 - 10:51 Uhr

Wenn der NDR an diesem Freitagabend ab 22 Uhr die neueste Ausgabe seiner "NDR Talk Show" zeigt, werden sich die Zuschauer womöglich wundern. Denn neben Moderatorin Bettina Tietjen sitzt dann nicht Jörg Pilawa, der gemeinsam mit ihr durch die Sendung führen wird. Wie der NDR jetzt angekündigt hat, wird TV-Arzt Johannes Wimmer einmalig den Platz von Pilawa einnehmen.

Wieso Pilawa nicht an der Sendung teilnimmt, ist unklar. Auf Rückfrage beim Sender heißt es lediglich, der Moderator sei "privat verhindert". Und so setzt man eben Johannes Wimmer an die Seite von Bettina Tietjen. Seit 2015 ist Wimmer Teil des Teams des Gesundheitsmagazins "Visite", außerdem führte er bereits durch seinen eigenen "Dr. Wimmer Talk – Wissen ist die beste Medizin" und ist Host eigener Ratgeberformate im Youtube-Kanal "Gesund" des NDR. Auch bei Sat.1 präsentierte er schon die "Dr. Wimmer Show".

In der "NDR Talk Show" zu Gast sein werden am Freitagabend der Musiker und Autor Peter Schilling, die Schauspielerin Ulrike Folkerts, der Oboist Albrecht Mayer, das Schauspieler-Ehepaar Jan-Gregor Kremp und Johanna Gastdorf, die Moderatorin Milka Loff Fernandes, die Sitzvolleyballerin und Amtsanwältin Inga Orlowski und der Wissenschafts-Comedian Konrad Stöckel.

Seit 2019 moderierten Tietjen und Pilawa gemeinsam die "NDR Talk Show", die zuvor noch "Tietjen und Bommes" hieß, nach dem Abgang von Alexander Bommes aber nicht nur einen neuen Moderator benötigte, sondern auch einen neuen Namen. So entschied sich der NDR, den Talk unter dem bekannten Titel und mit Pilawa statt Bommes fortzuführen. Unter dem Titel "NDR Talk Show" senden bekanntlich auch Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.