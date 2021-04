Sonja Zietlow wird bald ein Hunde-Format im ZDF präsentieren. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" hat das ZDF mittlerweile bestätigt. Die neue Sendung mit dem Titel "Dog House" soll demnach ab Mai im Tierheim Berlin aufgezeichnet werden. Vorerst sind fünf Ausgaben geplant, die voraussichtlich ab dem 27. Juni immer sonntags ab 14:55 Uhr zu sehen sein werden. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sei es nicht ausgeschlossen, dass Zietlow im ZDF weitere Sendungen moderiert - entschieden ist das aber noch nicht.

Dennoch ist es für Zietlow eine Premiere, sie wird erstmals ein Format im öffentlich-rechtlichen Rundfunk präsentieren. "Es ist mein erstes Engagement für das ZDF. Mich reizt natürlich das Format der Sendung – und da es dafür keine andere Besetzung als mich geben kann, sind wir uns schnell einig geworden. Außerdem bin ich großer Fan der ganzen Wissens-, Natur- und Tiershows im ZDF", erklärt Zietlow gegenüber der "Bild am Sonntag".

Zietlow ist selbst Hundebesitzerin und setzt sich darüber hinaus auch in einer Stiftung für in Not geratene Hunde ein. "Dog House" ist eine Art Partnervermittlung für Hunde, die Vierbeiner sollen in der Sendung an neue Besitzer vermittelt werden. Die Sendung ist ein Format von Five Miles Film aus dem All3Media International-Katalog und wird von Tower Productions für das ZDF adaptiert. In Großbritannien läuft eine Adaption bei Channel 4, eine australische Version soll noch in diesem Jahr auf Sendung gehen.

Für Sonja Zietlow, die viele Jahre lang nur bei RTL zu sehen war, ist es ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter. 2020 nahm sie als Hase an der ProSieben-Show "The Masked Singer" teil, in Staffel drei war sie dann Mitglied im Rate-Panel des Formats. Zuvor war sie jahrelang so gut wie nur bei RTL zu sehen, allen voran natürlich als Moderatorin des Dschungelcamps und diverser anderer (Ranking)Shows. Mit dem ZDF tanzt die Moderatorin auf einer weiteren Hochzeit. Bei RTL ist Zietlow, die mit den Kölnern keinen Exklusivvertrag hat, übrigens auch weiterhin zu sehen. Erst am Samstag war sie eine von mehreren Frauen, die Günther Jauch in der Show "Denn sie wissen nicht was passiert" vertraten.

Interessant ist die Personalie aber auch im Hinblick auf das ZDF, das in den vergangenen Monaten gleich mehrere prominente Frauen von der Konkurrenz abgeworben hat. So etwa Mai Thi Nguyen-Kim, die beim WDR offenkundig keine Zukunft mehr gesehen hat und künftig bei den Mainzern in verschiedenen Wissenschafts-Formaten zu sehen sein soll. Sabine Heinrich soll beim Sender zudem eine neue Quizshow präsentieren.