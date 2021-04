Am vergangenen Freitag ist mit Prinz Philip der Ehemann von Queen Elisabeth II. im Alter von 99 Jahren verstorben. Während kurz nach Bekanntwerden der Nachricht im britischen Fernsehen teilweise Standbilder samt Nationalhymne zu sehen waren, verlängerte RTL kurzerhand "Punkt 12" und ließ Roberta Bieling zusammen mit dem Adelsexperten Michael Begasse länger als eigentlich geplant auf Sendung. Und nun hat RTL angekündigt, auch die Beisetzung von Prinz Philip übertragen zu wollen.

Der Prinzgemahl soll am kommenden Samstag, den 17. April, auf Schloss Windsor beigesetzt werden. RTL wird die Bestattungszeremonie ab 15 Uhr live begleiten. Frauke Ludowig und Michael Begasse ordnen die Geschehnisse ein und schalten live zu den Korrespondent:innen Katharina Delling und Ulrich Oppold nach London und Windsor.

Anders als üblich wird das Begräbnis nur im engsten Familienkreis mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. In Normalzeiten wäre es wohl zu einem Begräbnis mit vielen ausländischen Gästen gekommen, daran ist derzeit aber nicht zu denken. Vor der Trauerfeier soll es in Großbritannien eine landesweite Schweigeminute geben.

Martin Gradl, Chefredakteur Magazine bei RTL News, sagt: "Unsere Sondersendung am Freitag hat gezeigt, wie groß die Anteilnahme am Tod von Prinz Philip auch in Deutschland ist. Daher wollen wir der Trauerfeier am kommenden Samstag ebenso viel Raum geben und sie für unsere Zuschauer:innen einordnen - zumal Prinz Harry für die Beisetzung aus den USA einreisen soll und es somit zum ersten Wiedersehen mit der Royal Family nach dem viel diskutierten Oprah-Interview kommen wird."

Mit 900.000 Zuschauern war das am Freitag verlängerte "Punkt 12" tatsächlich ein Erfolg für RTL, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 13,3 Prozent. Als RTL Anfang März das Interview von Harry und Meghan mit Oprah Winfrey zeigte, sahen sogar 2,69 Millionen Menschen zu und der Marktanteil lag bei fast 30 Prozent.