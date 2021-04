"Spy City" ist bereits seit Dezember 2020 bei MagentaTV zu sehen, voraussichtlich im Herbst findet die Free-TV-Premiere im ZDF statt. Und nun ist die sechsteilige Serie von Odeon Fiction auch in die USA verkauft worden. Die ViacomCBS Global Distribution Group hat die Serie an AMC Networks verkauft. Ab dem 15. April macht der Sender "Spy City" bei seinem Streamingdienst AMC+ verfügbar.

Die Serie wurde in englischer Sprache mit Dominic Cooper in der Hauptrolle des Fielding Scott gedreht. Zum internationalen Cast gehören außerdem Schauspieler*innen wie Leonie Benesch, Adrian Lukis, Johanna Wokalek und Romane Portail. Romanautor William Boyd kreierte die Serie und schrieb alle Drehbücher. Miguel Alexandre führte Regie und war Kameramann. Als Produzent*innen fungierten Britta Meyermann, Mischa Hofmann und Ann-Kathrin Eicher von Odeon Fiction. Executive Producer sind Dominic Cooper, William Boyd, Thomas Augsberger und Bill Block zusammen mit Michael Schuld und Sven Philipp von Magenta TV sowie Wolfgang Feindt und Annika Schmidt vom ZDF. Die Serie ist eine Koproduktion von ZDF, Seven Stories und Wilma Film in Zusammenarbeit mit Magenta TV.

"Spy City" spielt in Berlin im Jahr 1961. Kurz vor dem Mauerbau herrscht in der Metropole ein Klima der Angst. Die Streitkräfte und Geheimdienste der vier Besatzungsmächte stehen sich nervös gegenüber, jeder Fehler könnte einen offenen Konflikt auslösen. Der britische Agent Fielding Scott (Dominic Cooper) soll einen ostdeutschen Wissenschaftler sicher in den Westen geleiten. Doch die Mission schlägt fehlt, der Überläufer wird ermordet. Jemand muss die Operation verraten haben. Scott soll den Maulwurf ausfindig machen und gerät in einen Sumpf aus Paranoia und Verrat. Er verliebt sich in die französische Agentin Severine Bloch (Romane Portail). Aber kann er ihr auch trauen? Je näher er dem Verräter kommt, umso mehr erfährt er über ein Komplott, das weit über Berlin hinausreicht.