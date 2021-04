Sat.1 wird am Montagabend nun doch keine verlängerte Ausgaben seiner Nachrichten zeigen, das hat der Sender auf Nachfrage von DWDL.de bestätigt. Ursprünglich sollten die "Sat.1 Nachrichten" am Montag bis 20:30 Uhr gehen, erst danach war der Start der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel eingeplant. Nun meldet sich die Realityshow doch zu der regulären Uhrzeit um 20:15 Uhr zurück.

Grund für die kurzfristige Programmänderung ist offenbar eine Entscheidung der Politik. Eigentlich war für den Montagabend eine Ministerpräsidentenkonferenz geplant, in der die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die weitere Vorgehensweise in der Corona-Pandemie beraten wollten. Diese wurde allerdings gestrichen - und bei Sat.1 sieht man nun offenbar keinen Grund mehr, die Nachrichten zu verlängern. Ein neuer, bundesweiter Lockdown, oder andere einschneidende Maßnahmen, werden am Montag wohl nicht angekündigt. Daher kehrt Sat.1 zurück zu seinem klassischen Programmablauf, die Nachrichten dauern am Montag also rund 15 Minuten.

Sat.1 fährt damit übrigens eine andere Strategie als RTL. Dort hält man trotz der Absage der Ministerpräsidentenkonferenz an einem "RTL Aktuell Spezial" um 20:15 Uhr fest. Maik Meuser präsentiert die 15-minütige Sondersendung mit dem Untertitel "Crorona-Krise - Politik ohne Plan?" (DWDL.de berichtete). Dass RTL an dem News-Special festhält, könnte Sat.1 noch einmal zusätzlich dazu bewogen haben, auf eine Alternative ab 20:15 Uhr zu setzen. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr sind für "Promis unter Palmen" aber wohl so oder so gute Quoten drin - zumindest für den Staffelstart dürfte das gelten.