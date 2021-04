Während in diesen Tagen auf politischer Seite vor allem die Frage im Raum steht, ob die Union Armin Laschet oder Markus Söder bei der bevorstehenden Bundestagswahl als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken wird, hat ProSieben jetzt mit der Ankündigung überrascht, ein Interview mit Annalena Baerbock oder Robert Habeck ins Programm nehmen zu wollen.

Die beiden Grünen-Chefs wollen am kommenden Montag bekanntgeben, wer von ihnen als Kanzlerkandidatin beziehungsweise Kanzlerkandidat antreten wird. ProSieben werde "exklusiv das erste ausführliche Gespräch" ausstrahlen, teile der Privatsender mit. Konkret soll das Gespräch am 19. April um 20:15 Uhr live ausgestrahlt werden. Die Serie "Chernobyl" beginnt aus diesem Grund 45 Minuten später als geplant.

"ProSieben wird diese Wahl intensiv begleiten - mit bewährten und neuen Programmen", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Das angekündigte Interview sei "unser Auftakt in das Wahljahr". Über die klassische Wahlberichterstattung hinaus werde der Sender in diesem Jahr weiter Themen in den Fokus seiner Berichterstattung rücken, "die den Menschen in unserem Land auf der Seele brennen wie zum Beispiel das Thema Pflege".

Moderiert wird das Interview mit Baerbock oder Habeck von Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke - eine durchaus ungewöhnliche Wahl. Ob ProSieben auch ein ähnlich prominent platziertes Interview mit Armin Laschet und Markus Söder oder dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz plant, ist nicht entschieden - und dürfte wohl auch von der Bereitschaft der Parteien abhängen.

"Ein exklusives Interview am Tag der Verkündigung einer Kandidatin oder eines Kandidaten kann man vorab nur planen, wenn man weiß, an welchem Tag eine Kandidatin oder ein Kandidat gekürt wird", sagte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer am Montag zu möglichen weiteren Interviews. "Im Vorfeld der Bundestagswahl werden die Spitzenkandidaten aller großen Parteien die Chance haben, sich in der Primetime auf ProSieben den Fragen zu ihren politischen Visionen und Plänen zu stellen. Das ist auch auf diesem Weg eine herzliche Einladung."