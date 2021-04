© Disney

"Es ist fantastisch, 'Save Our Squad‘ mit Twenty Twenty zu kreieren und ein Licht auf die Art von Fußball zu werfen, die ich als Kind erlebt habe und die mir zu Beginn meiner Spielerzeit so viel gegeben hat", lässt sich David Beckham zitieren. "Ich hatte das Glück, eine lange und erfolgreiche Spielerkarriere zu haben, und nun die Möglichkeit zu haben, diesen Gemeinden als Mentor etwas zurückzugeben, ist unglaublich."

Sean Doyle, Director Non-Fiction bei Disney: "Wir sind so begeistert, David Beckham bei Disney+ begrüßen zu dürfen. Dies ist eine fantastische Gelegenheit, die Bedeutung und den Einfluss des Fußballs in den Gemeinden in Großbritannien zu zeigen. Die Serie wird spannend, dramatisch, aufbauend und voller Herz und Mut sein - alles, was David in seiner eigenen Spielzeit hatte."

Wann das neue Format zu sehen sein wird, hat Disney+ noch nicht bekanntgegeben. Die britische Produktion ist als Teil des Disney-Engagements zu sehen, die Zahl lokaler Inhalte zu erhöhen. Bis zum Jahr 2024 will es der Streamingdienst auf 50 Produktionen in Europa bringen.