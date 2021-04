am 14.04.2021 - 10:34 Uhr

"Julia Höpfner ist eine wunderbare Journalistin und Blattmacherin, mit der wir die ’Bild am Sonntag' weiterentwickeln werden. Ich freue mich sehr, dass sie ihre langjährige Erfahrung bei 'Bild' nunmehr mit ganzer Kraft für Deutschlands größte Sonntagszeitung einsetzen kann", sagte Alexandra Würzbach über den Neuzugang, der die "BamS"-Chefredaktion weiblicher macht. Weiteres Mitglied ist Kim Horn.

Axel Springer hatte erst kürzlich personelle Veränderungen an der Spitze von "Bild" vorgenommen. So kehrte Chefredakteur Julian Reichelt nach dem Abschluss des Compliance-Verfahrens gegen ihn zwar in zurück, bekommt aber Alexandra Würzbach als gleichberechtigte Vorsitzende zur Seite gestellt.