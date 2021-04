am 14.04.2021 - 11:30 Uhr

Fast zwei Jahre sind seit der ersten Ankündigung vergangen, nun haben auf Mallorca die Dreharbeiten für die neue Dramaserie "Der König von Palma" mit Henning Baum in der Hauptrolle begonnen. Diese soll Anfang 2022 zunächst auf der Plattform TVNow, die dann wohl schon RTL+ heißen wird, zu sehen sein - später im Jahr ist die Ausstrahlung dann auch im Free-TV bei RTL geplant.

Die Produktion von UFA Fiction will zeigen, wie Mallorca zur Touristenhochburg emporstieg und wie hart umkämpft das Millionengeschäft mit den wiedervereinigten Deutschen Anfang der Neunzigerjahre war. Im Mittelpunkt steht die Familie Adler, die auswandert, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Dieser feiert zwar einen kometenhaften Aufstieg, doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können.

Neben Henning Baum, für den es die erste Serienhauptrolle seit "Der letzte Bulle" ist, sind in weiteren Rollen auch Sandra Borgmann ("Dark"), Pia-Micaela Barucki ("Charité"), Martin Semmelrogge ("Das Boot"), Eva Mona Rodekirchen ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), André Hennicke ("Sophie Scholl - Die letzten Tage"), Sönke Möhring ("Inglourious Basterds") und Lucas Cordalis zu sehen.

Produzent und Showrunner von "Der König von Palma" ist Johannes Kunkel, der zusammen mit Veronica Priefer, Headwriterin und Showrunnerin, sowie Yves Hensel die Bücher verantwortet. Regie führt Damian John Harper, Marvin Rößler ist Producer. Seitens TVNow ist Nico Grein Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland.