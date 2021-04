am 14.04.2021 - 12:41 Uhr

Sat.1 hat eine neue Spielshow mit "Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann angekündigt. Sie hört auf den Namen "Die Gegenteilshow" und wird von i&u TV produziert - die Kölner Produktionsfirma hatte in der Vergangenheit vor allem Formate für RTL und die ARD hergestellt. Von dem Neustart sind zunächst drei Folgen geplant, die ab dem 26. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden sollen.

Das Konzept beschreibt Sat.1 wiefolgt: "Vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In 'Die Gegenteilshow' ist alles genau andersrum als gewohnt. In einer Mischung aus Quiz- und Actionspielen treten zwei prominente Duos gegeneinander an. Im Finale steht die Welt dann buchstäblich Kopf."

Moderator Daniel Boschmann: "Nehmen Sie davon bitte jetzt genau das Gegenteil: Zack, das ist 'Die Gegenteilshow'! Verstehen Sie? Noch nie war eine Sendung einfacher erklärt. Immer genau das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich erwarten würden. Ich möchte, dass es sofort losgeht: Es wird bunt, laut, groß - ein Riesenspaß", so Daniel Boschmann - und fügt hinzu, dass zumindest das stimmt.

"Die Gegenteilshow" wird sich übrigens mit einer neuen Spielshow messen lassen müssen, die schon zwei Wochen zuvor bei RTL an den Start gehen wird. Der Kölner Sender hat gerade erst für den 12. Mai das Format "Du musst dich entscheiden" angekündigt, in dem sich Mario Barth und Jürgen Vogel duellieren. Moderiert wird diese Sendung von Katrin Bauerfeind.