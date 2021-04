© ots/Amazon

"Paul Pogba ist eines der herausragenden Talente seiner Zeit, daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen eines Gesamtvertrags und seiner Serie 'The Pogmentary'", so Georgia Brown, Leiterin Europäische Originals bei Amazon Studios. "Wir alle kennen Paul für das, was er auf dem Fußballplatz leisten kann, aber sein Einfluss reicht viel weiter und er ist ohne Zweifel eine Ikone für eine ganze Generation. Durch den beispiellosen Zugang, der uns gewährt wurde, wird Prime Video den Mann hinter dem Ruhm zeigen, in sein Leben abseits des Platzes eintauchen und ihn seine Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen lassen."

© IMAGO / Shutterstock

Ich bin sehr aufgeregt, mit Amazon Studios zusammenzuarbeiten - sie entwickeln einige der beeindruckendsten und wichtigsten Inhalte für ein globales Publikum", so Serena Williams über die Zusammenarbeit.

Amazon hat bereits eine ganze Reihe an Dokus über Sportlerinnen und Sportler im Programm, darunter etwa "Alonso", "All or Nothing: Tottenham Hotspur", "All or Nothing: Manchester City", oder "Take Us Home: Leeds United". Aus Deutschland gab's den Film "SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende", für den Herbst ist zudem eine Doku, die hinter den Kulissen des FC Bayern München blickt angekündigt.