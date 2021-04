RTL hat angekündigt, dass Günther Jauch auch in dieser Woche nicht bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" auftreten wird. Grund ist die Coronavirus-Erkrankung des Moderators, die ihn schon am vergangenen Samstag zur Pause gezwungen hatte. Jauch war dadurch erstmals seit mehr als 30 Jahren krankheitsbedingt ausgefallen.

Bereits am Mittwochabend kündigte Günther Jauch bei "Stern TV" an, dass er am kommenden Samstag erneut passen muss. Er könne sich zwar frei testen, dürfe die Quarantäne jedoch erst am Sonntag beenden, so der Moderator, der - verglichen mit der Live-Schalte vom vergangenen Samstag - schon wieder deutlich erholter wirkte.

Günther Jauch: "Ich bin einer von über drei Millionen Corona-Infizierten in Deutschland und kuriere meine Covid-19-Erkrankung bis zum Ende der häuslichen Isolierung zu Hause aus." Klar ist, dass sich der 64-Jährige auch in dieser Woche wieder bei "Denn sie wissen nicht, was passieren wird" zuschalten lassen will.

Wer ihn an der Seite von Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger vertritt, ist aber noch nicht klar. In der vergangenen Wochen traten an seiner Stelle acht Promi-Frauen auf, darunter Sonja Zietlow, Motsi Mabuse, Laura Wontorra, Frauke Ludowig und Amira Pocher. Sie trugen zunächst Günther-Jauch-Fotomasken, die nach und nach demaskiert wurden.