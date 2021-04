Sat.1 hat neue Folgen von einer seiner bekanntesten Comedy-Sendungen angekündigt. "Genial Daneben", moderiert von Hugo Egon Balder, kehrt am 7. Mai mit der ersten Episode einer frischen Staffel des von Constantin Entertainment produzierten Ratespiels zurück. Wie viele Folgen laufen sollen, ist unklar. Beibehalten wird der Sendeplatz; wie schon im Sommer 2020 ist die Show freitags gegen 22:15 Uhr zu sehen. Damals riss sie quotentechnisch bei Weitem keine Bäume aus. In der Zielgruppe schwankten die Ergebnisse zwischen knapp fünf und knapp acht Prozent, der Mittelwert lag bei 6,4 Prozent. 910.000 Menschen schauten die acht Folgen. In der Auftaktfolge begrüßt Balder neben seinen Panel-Stammgästen Hella von Sinnen und Wigald Boning auch Torsten Sträter, Paul Panzer sowie Özcan Cosar.

Im Vorfeld stellt Sat.1 dann wieder auf die Clipshow "111" um, am 7. Mai soll es um eben so viele peinliche Pannen gehen. Am späteren Freitagabend kehrt derweil eine inzwischen nicht mehr in Produktion befindliche Sat.1-Show zurück – auch in "Richtig witzig" agierte Hugo Egon Balder als Gastgeber.

Ab 23:15 Uhr wiederholt der Sender ab 7. Mai nochmals alte Folgen. Das Prinzip der Sendung ist einfach erklärt: Balder und einige andere bekannte Komiker erzählen in dem Format rund eine Stunde lang Witze. Produziert wurden einst zwei Staffeln – 12,9 und 9,1 Prozent Marktanteil holten diese bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt. Im November 2018 lief die bis dato letzte Erstausstrahlung.