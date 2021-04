am 15.04.2021 - 11:19 Uhr

Seit Jahren bestückt Sat.1 sein Nachmittagsprogramm mit nachgestellten Einsätzen von Polizisten oder Sanitätern. Fest zum Line-Up um 15 Uhr gehört dabei "Auf Streife – Die Spezialisten". Die Sendung macht am Nachmittag mit rund 8,2 Prozent im laufenden Jahr weiterhin eine solide Figur, erreicht aber frühere Bestwerte nicht mehr. 9,9 Prozent etwa holte die Produktion 2020, sogar 10,1 Prozent 2019. Daher startet Sat.1 am 3. Mai nun einen neuen Testlauf am Nachmittag um 15 Uhr mit einer grundsätzlich ähnlichen Produktion.

Das mag auch daran liegen, dass das neue "Notfall – Die Rettungsspezialisten" wie auch die "Auf Streife"-Sendungen von der Firma filmpool Entertainment umgesetzt wird. Im neuen Format will man sich inhaltlich aber mehr auf die Rettung selbst konzentrieren und dabei die Zusammenarbeit mit der Leitstelle und den Rettungssanitätern und der Feuerwehr zeigen.

Wie viele Episoden Sat.1 zunächst von "Notfall" zeigen wird, ist dabei unklar. Die Retter sollen in dem neuen Format auch die persönliche Seite von Opfern und Angehörigen sowie von sich selbst zeigen. Denn schließlich hinterlasse jeder Einsatz auch seine Spuren.

Die Sendeplätze von Sat.1 um 14 und 16 Uhr bleiben davon unberührt. Auch die dort gespielten Sendungen entstehen im Hause Filmpool. "Auf Streife" mit Geschichten aus Köln musste zuletzt quotentechnisch aber ebenfalls Federn lassen. Im Jahr 2021 kommt die Scripted-Reality in der Zielgruppe auf knapp acht Prozent, year-to-date gerechnet ist das ein Minus von rund eineinhalb Prozentpunkten gegenüber 2019. Die "Klinik am Südring" öffnet ihre Pforten im Sat.1-Programm weiter um 16 Uhr, die nachgestellten Krankenhaus-Storys liegen im laufenden Jahr bei 8,8 Prozent in der Zielgruppe. Auch dieser Wert ist niedriger als im Vorjahr.