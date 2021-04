Sowohl die zurückliegende als auch die kommende Ausgabe der Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht was passiert" verpasst Günther Jauch. Der Moderator hat sich das Coronavirus eingefangen und befindet sich daher in Quarantäne. Nach derzeitigem Plan wird der "Wer wird Millionär?"-Moderator im Frühjahr also nur in der dritten und letzten Folge der Staffel zu sehen sein. Fans von ihm bekommen im Mai dennoch Nachschlag. Ab dem 8. Mai geht es samstags um 20:15 Uhr mit insgesamt drei frischen Folgen seiner Spielshow "5 gegen Jauch" weiter.

Auch die neuen Episoden werden von Oliver Pocher moderiert. Pocher wurde zwischenzeitlich mal von Frank Buschmann als Spielleiter abgelöst, ist aber seit Ende 2019 wieder an Bord. Auch in den neuen Folgen spielt Jauch gegen fünf Promis. 2020 startete "5 gegen Jauch" mit damals vier neuen Folgen übrigens auch im Mai – und sicherte sich damals bis zu 19,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Der Staffelschnitt lag bei 15,2 Prozent.

Ohnehin wird im Mai bei RTL das Genre Show groß geschrieben. Mit "Murmel Mania" und (präsentiert von Chris Tall) sowie "Du musst dich entscheiden" (mit dabei sind Mario Barth und Jürgen Vogel) starten in den Tagen danach noch weitere Unterhaltungsformate neu. Sie gesellen sich zu den RTL-Unterhaltungsklassikern "Wer wird Millionär?" und "Let's Dance" und dem frischen Allstars-Ableger von "Ninja Warrior Germany".





Am 1. Mai, ebenfalls ein Samstag, pausiert RTL übrigens in Sachen Show-Erstausstrahlung. An jenem Abend ist ein Halbfinale des DFB-Pokals terminiert, Das Erste wird das Spiel live übertragen. Da beim Match Dortmund gegen Kiel recht hohe Quoten zu erwarten sind, setzt RTL ab 20:15 Uhr lieber auf eine Wiederholung von "Die größten Fernsehmomente der Welt".