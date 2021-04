Amazon hat überraschend kurzfristig die Deutschland-Premiere von "The Flight Attendant" angekündigt: Ab dem 23. April stehen die acht Folgen der ersten Staffel bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowohl in der englischsprachigen Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung zum Abruf bereit. In den USA feierte die Serie Ende letzten Jahres bei HBO Max Premiere und wurde mittlerweile um eine zweite Staffel verlängert.

"The Flight Attendant" erzählt die Geschichte einer jungen Frau, deren ganzes Leben sich drastisch ändert – durch eine einzige Nacht. Die Flugbegleiterin Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) wacht im falschen Hotel, im falschen Bett, mit einem toten Mann auf - und hat keine Ahnung, was passiert ist. Der düster-komödiantische Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman des New York Times-Bestsellerautors Chris Bohjalian.

Zum Cast der Serie gehören neben Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews und Nolan Gerard Funk . "The Flight Attendant" wird von Warner Horizon Scripted Television, Berlanti Productions & Yes, Norman Productions produziert. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender und Sarah Schechter fungieren als Executive Producer Suzanne McCormack ist Co-Executive Producerin. Susanna Fogel führt Regie und ist Executive Producerin der ersten beiden Episoden.