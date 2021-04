Aktuell reicht das frische RTL-Programm am Dienstagabend regelmäßig nur bis 22:15 Uhr - im Anschluss an die Musikshow "I can see your Voice" wiederholt der Privatsender derzeit nämlich Bühnenprogramme von Comedians wie Chris Tall oder Paul Panzer. Anfang Mai versucht es RTL auf diesem Sendeplatz allerdings zur Abwechslung wieder mit Erstausstrahlung.

Gezeigt wird dann ein Format, das in der Vergangenheit stets um 20:15 Uhr beheimatet war: Die Rankinsgshow "Die 25" mit Moderatorin Sonja Zietlow. Für den 11. Mai hat RTL jetzt jedoch die Ausstrahlung einer neuen Folgen für 22:15 Uhr angekündigt. "Die 25 größten Glücks- und Pechmomente" läuft damit direkt nach der Premiere der neuen Spielshow "Murmel Mania" mit Chris Tall.

Vom ursprünglichen Plan, um 23:15 Uhr die Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" zu zeigen, ist RTL schon vor einigen Tagen abgerückt. Die Sendung, die ohnehin nicht täglich, sondern nur dienstags und donnnerstags ausgestrahlt wird, läuft mittlerweile erst nach dem "RTL-Nachtjournal" gegen 0:30 Uhr.