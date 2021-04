Nachdem das RBB Fernsehen bereits im Sommer eine zweite Staffel von "Warten auf'n Bus" ankündigte (DWDL.de berichtete), haben jetzt auch die Dreharbeiten dafür begonnen. Seit Mitte des Monats entstehen sieben neue Folgen, deren Headautor erneut Oliver Bukowski ist. Regie führt Fabian Möhrke. Im Mittelpunkt stehen wieder die arbeitslosen End-Vierziger Hannes und Ralle, die von Ronald Zehrfeld und Felix Kramer verkörpert werden. Auch Jördis Triebel ist als Busfahrerin Kathrin wieder mit dabei.

In weiteren Rollen sind diesmal unter anderem Alexander Schubert, Ursula Werner und Christine Schorn zu sehen, kündigte der Sender an. Die Ausstrahlung der neuen Folgen von "Warten auf'n Bus" soll im Herbst in der ARD-Mediathek und im RBB Fernsehen erfolgen. Produziert wird die zweite Staffel der für den Grimme-Preis nominierten Serie von der Senator Film Produktion mit den Produzenten Ulf Israel und Reik Möller in Zusammenarbeit mit der RBB Media.

Und so geht's weiter: Ralle sinniert über die Gentrifizierung in Brandenburg, Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen, Wachträumen hilft den beiden über ihre Alpträume hinweg und Kathrin holt die Aussteiger aus einer Midlife Crisis zurück ins Leben und gibt ihnen Tipps in Sachen Liebe.