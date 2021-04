am 16.04.2021 - 13:04 Uhr

Mehr als zwei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten erreichen die beiden Freunde Jan und Tim mit ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf", auf dem sie über ihr Leben mit Tourette sprechen. Jetzt hat auch Joyn die beiden für sich entdeckt und eine Doku-Reihe angekündigt. Diese hört auf den Namen "Gewitter im Herz" und versteht sich nach Angaben des Streamingdienstes als "eine Art Dating-Bootcamp".

In jeder der sechs Folgen denkt sich Tim für seinnen Freund Jan eine andere Methode aus, um die große Liebe zu finden. Mal ist es ein Flirt-Coach, der Ratschläge gibt, ein anderes Mal kommt eine Benimm-Expertin zu Wort. Auch eine Domina und eine sogenannte "Liebeshexe" sollen für Tipps und Tricks sorgen. Zu sehen gibt es all das ab dem 28. Mai wöchentlich kostenlos auf Joyn.

Produziert wird "Gewitter im Herz" von Studio71 und Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit All In Management.