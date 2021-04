Der kürzlich im Alter von 99 Jahren verstorbene Prinz Philip wird am Samstag in Windsor vor eigentlich nur 30 Gästen beigesetzt. Um so mehr dürften die Trauerfeier vor dem Fernseher verfolgen - schon allein, weil man selbst hierzulande am Samstag kaum um diese Bilder herum kommt, wenn man den Fernseher einschaltet. Nicht weniger als sieben Sender haben eine Live-Übertragung für den Samstagnachmittag angekündigt.

Die Öffentlich-Rechtlichen sind dabei gleich mit drei Sendern vertreten: Das ZDF will zwischen 15:10 Uhr und 17:08 Uhr auf Sendung sein, moderiert und kommentiert von Julia Melchior und Norbert Lehmann. Das Erste steigt erst um 16:15 Uhr mit einem "Brisant extra" ein - dürfte es also recht schwer haben, weil zu diesem Zeitpunkt die Trauerfeierlichkeiten längst begonnen haben, die schon um 15:30 Uhr starten. Dafür dürfte man hoffen, im Nachgang noch Zuschauer einzusammeln, weil man bis 18 Uhr auf Sendung bleibt. Moderiert wird die Sendung von Mareile Höppner, die Leontine Gräfin von Schmettow an ihrer Seite hat.

Phoenix startet schon um 14 Uhr mit seinem Sonderprogramm, das von Tina Dauster moderiert wird. Los geht's mit zwei Dokus über das Leben und Wirken des Verstorbenen: Um 14:15 Uhr läuft "Prinz Philip - Ein Leben für die Queen", gefolgt vom Nachruf auf Prinz Philip von Rolf Seelmann-Eggebert ab 15 Uhr, der schon im Ersten zu sehen war, ehe dann um 15:30 Uhr die eigentliche Trauerfeier beginnt.

Auch die beiden größten Privatsender sind mit von der Partie: Sat.1 wird zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr auf Sendung sein. Moderator Daniel Boschmann hat Vanessa Blumhagen als "Adelsexpertin" zu Gast, dazu hat sich unter anderem Ross Antony angekündigt. Bei RTL beginnt das Sonderprogramm sogar schon um 12 Uhr mit zwei Dokus, die zumindest irgendwie mit den Royals zu tun haben: "William - Prinz der Herzen, König der Zukunft" und "Queen Elizabeth - Eine Familiengeschichte". Ab 14 Uhr beginnt dann die eigentliche Live-Berichterstattung im Rahmen eines "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig, Guido Maria Kretschmer und Michael Begasse. Die Sendung ist bis 17:45 Uhr angesetzt.

Die Mediengruppe RTL überträgt die Beisetzung parallel allerdings auch bei ihrem Nachrichtensender ntv zwischen 15:25 Uhr und 17:30 Uhr, dort wird auch die schon angesprochene Doku "Queen Elizabeth - Eine Familiengeschichte" um kurz nach 11 und kurz nach 14 Uhr gezeigt. Und auch ntv-Konkurrent Welt ist live dabei: Hier ist eine Live-Sendung von 14:30 Uhr bis 18 Uhr angesetzt. Während Tatjana Ohm und Alexander Siemon die Sendung aus dem Studio in Berlin moderieren, sollen fachkundige Kommentare von Gloria von Thurn und Taxis für Mehrwert sorgen.