am 16.04.2021 - 16:25 Uhr

RTLzwei macht in diesen Tagen kurzen Prozess, wenn die Quoten in der Primetime die Erwartungen nicht erfüllen. Nachdem am Montagabend Wiederholungen von "Dickes Deutschland" nur 2,4 Prozent Marktanteil erzielt hatten, folgte umgehend der Rauswurf. Ab kommender Woche laufen nun alte Folgen des längst eingestellten Formats "Die Bauretter". Und auch der Mittwochabend wird kommende Woche anders aussehen als zunächst geplant.

Dort feierte in dieser Woche die zweite Staffel von "Stahl:hart gegen Mobbing" ihren Einstand. Die erste Staffel war 2018 mit mäßigem Erfolg gelaufen, die zweite Runde musste daher lange Zeit auf ihre Ausstrahlung warten. Nachdem diesmal aber nur 660.000 Zuschauer insgesamt einschalteten und der Marktanteil mit 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar unterm Soll lag, ist nun schon wieder Schluss. Stattdessen zeigt RTLzwei ab sofort mittwochs schon ab 20:15 Uhr zwei neue Folgen von "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen".