am 17.04.2021 - 07:51 Uhr

Den Testlauf hat "Doktor Ballouz" bestanden: Zwischen 4,5 und 4,9 Millionen Zuschauer sahen die bisher im April ausgestrahlten zwei Doppelfolgen im Programm des ZDF. Das sei eine gute Resonanz, erklärte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel nun. "Wir sind stolz auf unseren ungewöhnlichen Arzt 'Doktor Ballouz'." Kommende Woche verabschiedet sich die Sendung dann zunächst vom Publikum.

Ab Sommer 2021 soll nun eine zweite Staffel gedreht werden. Bestellt wurden abermals sechs Episoden. X Filme (Produzent: Uwe Urbas) setzt auch die kommenden Abenteuer um, die von Conni Lubeck geschrieben werden. Merab Ninidze schlüpft wieder in den Arztkittel und wird somit zu Chefarzt Amin Ballouz, der in der Uckermark arbeitet und um seine verstorbene Frau trauert.

Julia Richter, Daniel Fritz, Nadja Bobyleva und Vincent Krüger sind in weiteren Rollen zu sehen. Ihre Figuren sollen sich auch in der nächsten Staffel, für die noch kein Sendetermin feststeht, mit emotionalen und dramatischen Patientenfällen auseinandersetzen, die aktuelle gesellschaftliche und regionale Themen widerspiegeln.