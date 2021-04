Bei der WDR-Serien-Challenge kam die Pilotfolge des Formats "Saubere Sache" derart gut an, dass der WDR davon nun eine siebenteilige erste Staffel bestellt hat. Die Produktion der kommenden Webserie hat frisch begonnen, wie der Sender am Sonntag mitteilte. Zu sehen sein soll das Ergebnis schließlich im Herbst 2021 in der ARD Mediathek. Cristina do Rego, bekannt aus "Pastewka" und "Lucie. Läuft doch!", sowie Ben Münchow ("Straight Family") spielen die tragenden Rollen. Sie sind Paula und Juri, die sich regelmäßig im Waschsalon treffen. Sie sprechen dabei über ernste und nachdenkliche Themen - und ein gewisser Love Interest schwingt immer mit.

Die Gespräche der beiden seien witzig, die Dialoge nehmen oft eine überraschende Wendung, rutschen vom Spaß in den Ernst und entgleiten manchmal ins fast Peinliche, beschreibt der WDR. Obendrein wird auch mit Gästen gearbeitet, die im Waschsalon vorbeischauen. In der Pilotfolge war dies Benno Fürmann, im Laufe der ersten Staffel sollen weitere Überraschungsdarsteller folgen - unter anderem Margarita Broich.

Autor und Ideengeber der ersten Staffel ist Michael Gantenber ("Phoenixsee"), Regie führt André Erkau ("Gott Du kannst ein Arsch sein!"). Die Kölner Firma Coin Film stellt die Serie her, Christine Kiauk sowie Herbert Schwering sind die Produzenten. Die Dreharbeiten laufen bis Mitte Mai.