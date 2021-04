Detlef Soost ist demnächst in einer Gesundheits-Show beim kleinen Sender health tv zu sehen. Er präsentiert bereits ab dem kommenden Samstag, den 24. April, das Format "The One Miss Healthy". Vier Ausgaben hat der Sender von der Gute Bekannte Kniprath & Vogt GbR produzieren lassen, gezeigt werden sie immer samstags ab 20 Uhr. In der Sendung treten vier Kandidatinnen an und kämpfen um den Titel.

In den Wettbewerben kommt es nach Angaben des Senders auf Fitness, Wissen, Teamgeist und Kreativität an. Produziert wurde das Format im Luxushotel Falkenstein Grand in Königstein im Taunus. In einer Pressemitteilung zur Sendung weist health tv darauf hin, dass die Challenges der Show im In- und Outdoor-Bereich des Hotels stattfinden und bereits vor der Coronakrise produziert worden seien. Das bedeutet, sie liegen schon seit mehr als einem Jahr im Archiv des Senders, der mehrheitlich zu den Asklepios-Kliniken gehört.

Soost agiert in "The One Miss Healthy" als Juror und Spielleiter. "Ich habe mich sehr über das Angebot des Senders gefreut. health tv fasziniert mich, weil man hier die absolut kompetente Vollgasdröhnung an Gesundheit und Lifestyle, Bewegung und Sport, gesundes Essen und Trinken bekommt. Das macht es auch für mich - als jemand, der für Fitness und gesunde Ernährung steht - so besonders", sagt er.

Und Rudi Schmidt, Geschäftsführer von health tv, sagt zum prominenten Gesicht der Sendung: "Detlef Soost passt wunderbar in unser neues Format. Er ist der ideale Coach für unsere Kandidatinnen und wird sie zu Höchstleistungen anspornen, da bin ich sicher. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Show gewinnen konnten. Detlef und seine Frau Kate gelten schließlich als das fitteste Paar Deutschlands."