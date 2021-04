Am Vormittag haben die Grünen erstmals in ihrer Geschichte eine Kanzlerkandidatin vorgestellt. Annalena Baerbock soll in den kommenden Monaten für die Partei in den Wahlkampf ziehen - und schon im Laufe des Montags dürfte sie einige Interviews geben. Das erste wird ab 20:15 Uhr überraschend bei ProSieben zu sehen sein, wie der Sender bereits vor wenigen Tagen ankündigte.

Doch auch RTL hat jetzt ein Interview mit Baerbock in Aussicht gestellt, bei dem Lothar Keller die Fragen stellt - die Ausstrahlung erfolgt jedoch deutlich später. Geplant ist ein "RTL Nachtjournal Spezial", das um 0:25 Uhr zu sehen sein wird.

An anderer Stelle erfolgt die Ausstrahlung des Gesprächs mit der Kanzlerkandidatin allerdings schon deutlich früher. Wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte, wird der Nachrichtensender ntv das Interview bereits um 21:00 Uhr im Rahmen der Sondersendung "News Spezial: Der Grüne Weg ins Kanzleramt" zeigen - und damit gewissermaßen unmittelbar im Anschluss an das ProSieben-Interview.

Das Erste hat unterdessen am Nachmittag sein Programm für eine Stunde geändert. Anstelle der eigentlich geplanten "Rote Rosen"-Folge wurde ab 14:00 Uhr eine Extra-Ausgabe der "Tagesschau" ausgestrahlt, die über die K-Frage bei den Grünen und den Machtkampf um den Kanzlerkandidaten der Union berichtete. Und auch im ZDF steht eine Programmänderung an: Ab 19:25 Uhr moderiert Matthias Fornoff das "ZDFspezial K-Frage: Grüne entschieden - Union gespalten".