Fox hat die zweite Staffel von "Krieg der Welten" angekündigt. Die acht frischen Folgen sind ab dem 14. Juli immer mittwochs um 21 Uhr in Doppelfolgen beim Sender zu sehen. Die Handlung der Science-Fiction-Serie spielt, anders als bei H. G. Wells gleichnamigen Roman, in der Gegenwart in Frankreich und England. Die Folgen gibt’s bei Fox daher wahlweise im englischen/französischen Original oder in der deutschen Synchronfassung.

Die erste Staffel war bereits Ende 2019 bei Fox zu sehen. In Staffel zwei haben die extraterrestrischen Angreifer die Fähigkeit entwickelt, Menschen zu klonen, sodass sich jeder der Protagonisten die Frage stellen muss, wem man noch vertrauen kann. In der entscheidenden Phase des Kampfes gegen die Eindringlinge kommt dem Neurowissenschaftler Bill Ward (Gabriel Byrne) eine zentrale Rolle zu. Er hat einen konkreten Plan, mit dessen Hilfe er die Invasoren aus dem All besiegen will. Für dessen Umsetzung ist er jedoch auf die blinde Emily Gresham (Daisy Edgar-Jones) angewiesen.

Das Mädchen gelangte am Ende der ersten Staffel in das Raumschiff der Aliens und zeigt seit ihrer Rückkehr beunruhigende Veränderungen. Ganz offensichtlich wurde Emily nicht ohne Zielvorgabe freigelassen. Während Bill seinen Plan weiterverfolgt, formiert sich auch andernorts Widerstand der wenigen überlebenden Menschen. Ein wirksamer Gegenschlag könnte die Entscheidung bringen. Allerdings kommt es innerhalb der Gruppe zu gefährlichen Konflikten. Und die Aliens setzen mittlerweile auf eine noch perfidere Strategie.

Regisseur Howard Overman sagt: "Schon in der ersten Staffel von ‚Krieg der Welten‘ ging es mir darum, die Feinheiten menschlicher Beziehungen in den Mittelpunkt zu stellen. Wie die komplexen Charaktere der Geschichte von so fantastischen Schauspielern zum Leben erweckt wurden, hat mich damals sehr begeistert. Von daher war es nun wirklich aufregend, diese Geschichten für die zweite Staffel weiterzuspinnen". Overman, Johnny Capps und Julian Murphy realisierten "Krieg der Welten" als Executive Producer mit ihrer Produktionsfirma Urban Myth Films. Neben Gabriel Byrne und Daisy Edgar-Jones sind unter anderem auch Léa Drucker, Natasha Little, Stéphane Caillard, Adel Bencherif, Ty Tennant und Stephen Campbell Moore in wiederkehrenden Rollen zu sehen.