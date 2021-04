am 20.04.2021 - 14:43 Uhr

Gut einen Monat bevor das ADAC GT Masters in seine erste Saison bei Nitro startet, hat der RTL-Männersender jetzt sein Team vorgestellt, das vor der Kamera und am Mikrofon über die Rennserie berichten wird - inklusive einiger Neuzugänge. So wird Eve Scheer zusammen mit Nico Menzel die Moderation übernehmen.

Scheer ist aktuell für die MotoGP-Übertragungen bei ServusTV im Einsatz und war in der Vergangenheit selbst als Fahrerin aktiv. Menzel wiederum ist Rennfahrer und mit seinen 23 Jahren der Youngster im Team - er wiederum hat eine besondere Verbindung zu Dirk Adorf, der als Experte bei den Nitro-Übertragungen fungieren wird und sonst als Lehrmeister von BMW-Motorsport-Junioren wie Nico Menzel fungiert.

Komplettiert wird das Team durch Reporterin und Moderatorin Anna Nentwig, die schon seit 2013 unter anderem die Formel 1 in der Mediengruppe RTL begleitete und in der Vergangenheit für ntv die freien Trainings, aber auch das 24h-Rennen am Nürburgring bei Nitro präsentierte.

© MG RTL D / Boris Breuer

Beginnen wird die Saison der "Liga der Supersportwagen" vom 14. bis 16. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben. Insgesamt umfasst die Saison sieben Rennwochenenden. Zuletzt wurde das ADAC GT Masters von Sport1 übertragen (DWDL.de berichtete).