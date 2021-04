Nach der SPD und den Grünen hat sich nun auch die Union auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten geeinigt. Am Dienstag zog sich Markus Söder aus dem Rennen zurück und überließ damit Armin Laschet das Feld, der nun Kanzlerkandidat von CDU und CSU wird. RTL nimmt das zum Anlass für eine kurzfristige Programmänderung: Am heutigen Dienstag, den 20. April, zeigt man ab 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" mit dem Untertitel "Kampf ums Kanzleramt – Die Kandidaten stellen sich".

In der 15-minütigen Sendung spricht Maik Meuser mit den Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz. Angefragt sind nach Angaben des Senders zudem die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Baerbocks Kandidatur war am Montag von den Grünen verkündet worden - ihr erstes, ausführliches Interview führte sie daraufhin am Abend live und exklusiv bei ProSieben (Hier geht’s zur TV-Kritik).

Darüber hinaus will sich RTL in dem News-Special bei den Menschen im Land umhören und nach Meinungen bei den aus ihrer Sicht drängendsten Problemen neben Corona fragen - und welche Erwartungen sie diesbezüglich an die Kanzlerkandidaten der Parteien haben. Die Musikshow "I Can See Your Voice" verschiebt sich dementsprechend um rund 15 Minuten nach hinten und beginnt erst gegen 20:30 Uhr.

Und auch die Öffentlich-Rechtlichen haben Sondersendungen für den heutigen Dienstag angekündigt, in "Was nun, Herr Laschet?" (ab 19:20 Uhr) steht im ZDF aber ausschließlich der Kanzlerkandidat der Union im Fokus. Laschet stellt sich in dem Format den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. In den kommenden Wochen werden auch Annalena Baerbock und Olaf Scholz in der Interview-Reihe "Was nun, ...?" zu sehen sein. Das Erste sendet ab 20:15 Uhr, und damit direkt gegen das News-Special von RTL, ein "Farbe bekennen", in dem es ebenfalls ausschließlich um Armin Laschet gehen wird. Moderiert wird diese Sendung von Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, und Oliver Köhr, stellvertretender Leiter des Hauptstadtstudios.