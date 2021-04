© Film- und Medienstiftung NRW GmbH © Film- und Medienstiftung NRW GmbH

Regisseur Christoph Schnee erzählt in "Campeones" vom Basketballtrainer Andreas, bei dem es so gar nicht läuft. Nach einer Promillefahrt durch die Stadt muss er Sozialstunden in einer Behinderteneinrichtung ableisten und geistig behinderte Spieler trainieren. Das stellt sich als eine echte Herausforderung für Andreas heraus. Olivier Philipp und Andreas Fuhrmann verfassten das Buch, das komplett in NRW umgesetzt wird.

Darüber hinaus hat die Film- und Medienstiftung auch die achtteilige Animationsserie "Fritzi & Sophie – Grenzenlose Freundschaft" mit 500.000 Euro gefördert. Diese erzählt die historischen Ereignisse im Herbst 1989 aus der Sicht der beiden 12-jährigen Mädchen. Matthias Bruhn und Ralf Kukula, die bereits den Kinofilm "Fritzi – Eine Wendewundergeschichte" realisierten, übernehmen mit Thomas Meyer-Hermann die Regie. Die Drehbücher von Beate Völcker basieren auf Hanna Schotts Roman "Fritzi war dabei".

Darüber hinaus wurden auch neun Kinospielfilme und zwei Dokumentarfilme gefördert, hinzu kommen zwei Drehbuchförderungen sowie vier Vorbereitungsförderungen und drei Verleihprojekte. Eine Übersicht über alle aktuell geförderten Projekte finden Sie auf der Webseite der Film- und Medienstiftung NRW.