Schon im vergangenen Jahr unterzeichneten fast 30.000 Menschen eine Petition, die die Einrichtung einer werktäglichen Sendung "Klima vor Acht" anstelle der "Börse vor Acht" im Ersten forderten, vor rund einem Monat schickten dann 180 Prominente aus Wissenschaft, Kultur und Medien einen Offenen Brief an die ARD, in dem sie der Forderung nochmal Nachdruck verliehen. Die ARD verwies erneut darauf, dass die Themen in den bestehenden Formaten bereits großen Raum einnähmen und lehnte ein eigenes Format ab, versprach aber eine "Weiterentwicklung".

Nun äußerte man sich konkreter: Demnach werden "Wissen vor acht - Natur" und "Wissen vor acht - Zukunft" immer montags und dienstags um 19:45 Uhr Ende Juni den Fokus auf Klimawandel und Nachhaltigkeit legen. Die Folgen beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie deutlich die Folgen des Klimawandels schon in der eigenen Umgebung wahrnehmbar sind oder in welchem Maße Geo-Engineering die globale Erwärmung abbremsen kann.

Für die nächste Staffel von "Wissen vor acht - Natur", die danach starten wird, holte sich der federführende WDR zudem fachliche Beratung verschiedener Wissenschaftler an die Seite. Bei der Produktion von zehn Folgen beraten Professor Dr. Anna-Katharina Hornidge, Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Co-Vorsitzende des Sustainable Development Solutions Network Deutschland, sowie Prof. Ralf Seppelt, Leiter des Departments für Landschaftsökologie am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, zusammen mit weiteren Fachwissenschaftler*innen, die im Weltklimarat (IPCC) und Weltbiodiversitätsrat (IPBES) aktiv sind, die Redaktion.

Anna-Katharina Hornidge: "Die Covid-19 Pandemie macht deutlich, wie essenziell es ist, dass wir dem menschlichen Eingriff in die Natur, Artensterben und Klimawandel in den kommenden Jahren vehement entgegentreten. Wir müssen unser Konsumverhalten verändern und unsere Sozial- und Wirtschaftssysteme CO2-neutral umgestalten. Dafür brauchen wir alle Mitglieder unserer Gesellschaft an Bord. Insofern freue ich mich ganz besonders über die Entscheidung, 'Wissen vor acht - Natur' auf Themen eines nachhaltigen Lebensstils auszurichten."

Ralf Seppelt: "Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagieren sich bereits in vielen Gremien und Foren, ihr Wissen über vernetzte und durchaus komplexe Umweltprozesse entscheidungsrelevant aufzubereiten und zu kommunizieren. Wir freuen uns, dass die ARD auch jenseits von einschlägigen Wissens-Formaten und den tagesaktuellen Themen diese Kommunikation unterstützt."

ARD- Vorabend-Koordinator Frank Beckmann sagt: "Bei den wichtigen Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen wir auf hervorragenden Journalismus und die Expertise der Wissenschaft. Wir freuen uns daher über die Zusammenarbeit und wollen diesen Weg auch im Vorabend des Ersten fortsetzen. Wir wollen damit die Bedeutung dieser Themen unterstreichen."

Die Initiative "Klima vor acht" hat unterdessen selbst eine sechsteilige Staffel des von ihnen angeregten Formats produziert und veröffentlicht diese sechs Folgen ab dem 22. April immer donnerstags um 19:55 Uhr auf dem eigenen YouTube-Kanal. RTL hat zudem bereits angekündigt, mit der Initiative in einem Dialog über ein regelmäßiges Format im RTL-Programm zu stehen, in dem es um eine "fundierte und zugleich verständliche Klimaberichterstattung" gehen soll.