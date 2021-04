Am 19. Mai melden sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wieder bei RTLzwei zurück, um von ihrem "Familienglück auf Mallorca" zu berichten: Die neue Staffel der Dokusoap wird mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt, nach der TV-Ausstrahlung sind die Episoden dann auch für 30 Tage kostenlos auf TVNow verfügbar. Insgesamt gibt's diesmal sechs neue Folgen, die somit also für drei Wochen reichen.

Die Corona-Pandemie hat natürlich auch in Mallorca zu massiven Einschränkungen geführt, die aber nicht das Hauptthema der neuen Folgen seien sollen. Der Lockdown sei für Daniela Katzenberger eine "Zeit zum Nachdenken" gewesen, nun wolle man neue Dinge in Angriff nehmen, Motto der neuen Staffel sei daher auch "Alles auf neu". Unter anderem geht's in der neuen Staffel darum, dass Daniela Katzenberger über einen operativen Eingriff nachdenkt, weil sie sich nach Schwangerschaft, Geburt und Stillen nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlt. Töchterchen Sophie soll unterdessen zum Auszug aus dem elterlichen Bett bewegt werden und Daniela Katzenberger versucht sich im Poledance.

Produziert wird die Doku-Soap von Endemol Shine Germany.