Knapp 30 Jahre ist es nun schon her, dass in den USA erstmals die Sitcom "Home Improvement" über den Bildschirm flimmerte, die es unter dem nur minimal sperrigen Titel "Hör mal, wer da hämmert" auch in Deutschland zum Kult-Status brachte. Tim Allen spielt in der Sitcom Tim Taylor, der die fiktive Heimwerkersendung Tool Time gemeinsam mit seinem Assistenten Al Borland, gespielt von Richard Karn, moderiert. 30 Jahre später haben die beiden nun wirklich ihre eigene Heimwerkersendung namens "Assembly Required" bekommen.

Diese schafft es nun auch nach Deutschland: Ab dem 29. Juli zeigt der History Channel die zehn Folgen unter dem Titel "Tim Allen - Kampf der Heimwerkerkönige" immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Darin sollen die Teilnehmer verschiedenen Alltagsgegenständen zu neuem Leben verhelfen. Auftakt des Formats ist dabei jeweils eine K.O.-Runde, in der die drei Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer innerhalb von 90 Minuten eine von Karn und Allen gestellte Aufgabe unter Verwendung vorgegebener Materialien bewältigen müssen.

Eine Besonderheit: Corona-Konform nehmen alle Bewerberinnen und Bewerber von ihren eigenen Werkstätten aus teil. So sind abseits dieser Regeln auch Werkstoffe zugelassen, die die aus verschiedenen Gewerken, von Kfz bis Schreinerei, stammenden Bewerber bei sich zuhause finden können. Nach Ablauf der Zeit treffen die beiden preisgekrönten Schauspieler eine Vorauswahl, und zwei Kandidaten kommen in das finale Duell, in dem sie für eine weitere Aufgabe fünf Tage Zeit bekommen. Dabei stehen sie vor einer neuen Herausforderung, denn neben dem erhöhten Schwierigkeitsgrad der Aufgabe macht das Format auch nicht davor Halt, vorgegebene Materialien zu manipulieren, um die Contest-Teilnehmer auf die Probe zu stellen. Unterstützung erhalten sie dabei DIY-Expertin April Wilkerson, die mit ihrem YouTube-Kanal derzeit rund 1,3 Millionen Abonnenten unterhält. Am Ende der Frist testen Allen und Karn die Kreationen ihrer Prüflinge selbst. Dem Sieger winken schließlich 5.000 Dollar Preisgeld und ein Werkzeugkasten.

Der Auftakt der Erstausstrahlung findet im Rahmen der Sonderprogrammierung "Die Handwerkswoche – Täglich schmieden, hämmern, sägen" beim History Channel statt, die am 26. Juli beginnt und in der in ausgewählten Factual-Formaten verschiedene handwerkliche Themen im Fokus stehen.