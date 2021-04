Mit über 200 Episoden in neun Staffeln gehörte die 2014 beendete Sitcom "How I Met Your Mother" (CBS) zu den prägenden Formaten dieses Genres in der jüngeren Vergangenheit. Jetzt soll sie ein Sequel bekommen, wie mehrere amerikanische Branchendienste, darunter 'Deadline' und 'Variety', berichten. "How I Met Your Father" ist demnach vom Streamingdienst Hulu direct-to-series bestellt worden. Die Verantwortlichen gaben der Produktion also grünes Licht, ohne dass erst einmal eine Pilotfolge umgesetzt wurde.

Hilary Duff ist für die Hauptrolle besetzt worden, sie spielt in dem neuen Format Sophie. Das Grundprinzip funktioniert ähnlich wie beim Original. In der nahen Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater einst im Jahr 2021 kennenlernte. Damals hatten Sophie und ihre Clique versucht, herauszufinden, wer sie eigentlich sind, was sie vom Leben wollen und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps wirklich verliebt. Das Team hinter der Kamera besteht aus "How I Met Your Mother"-erfahrenen Kreativen, aber auch aus neuen Leuten.

Die Serie stammt nämlich von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Beide sind Mit-Schöpfer von "Love, Victor" und Co-Showrunner von "This Is Us". Sie erklärten in einem Statement, die Idee der Serie nun in eine neue Generation tragen zu wollen. Carter Bays und Craig Thomas, beide sind Schöpfer von "How I Met Your Mother", werden beim Sequel nun als ausführende Produzenten mitmischen. Hauptdarstellerin Hilary Duff gehört ebenfalls dem Produzententeam an. Entstehen wird die neue Hulu-Serie unter dem Dach von 20th Television, dort entstand auch schon das Original. Die erste Staffel soll zunächst aus zehn Episoden entstehen. Craig Erwich, verantwortlich bei ABC Entertainment und für die Hulu Originals, nannte "How I Met Your Mother" einer der innovativsten und geliebtesten Comedy im Fernsehen.

Bays und Thomas erklärten obendrein: "Kinder, ich werde Euch eine unglaubliche Geschichte erzählen: Es ist die Geschichte, wie zwei Autoren das Glück hatten, neun Staffeln lang ihre Traum-Fernsehserie zu machen und nun die Fackel an ein inspiriertes neues Kreativteam weitergeben dürfen, das seine eigene unglaubliche Geschichte zu erzählen hat - die Geschichte von 'How I Met Your Father'. Wir fühlen uns durch ihre Leidenschaft und Vision geehrt und freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, eine legendäre neue Geschichte zu erzählen."

Mit der Bestellung der Serie endet ein jahrelanger Versuch, die ikonische Serie fortzuführen. Bereits 2014 versuchten Bays und Thomas beim Broadcaster CBS einen Ableger unterzubringen, der Sender aber lehnte ab. In den Jahren 2016 und 2017 gab es weitere Versuche, die aber nicht zum Erfolg führten.