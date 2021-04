Erst eine Ausgabe von "Schlag den Star" hat ProSieben bis dato in diesem Jahr gezeigt – für den 8. Mai ist nun die zweite Live-Übertragung aus Köln angekündigt. Stattfinden soll die Spielshow beim Privatsender dann mit einer durchaus interessant klingenden Besetzung. Den Wettkämpfen stellen wird sich nämlich Carmen Geiss, bekannt aus der RTLzwei-Dokusoap "Die Geissens". Sie tritt am zweiten Mai-Samstag gegen Claudia Effenberg an. Effenberg jedenfalls macht vor dem Duell, das wie üblich über maximal 15 Runden ausgetragen wird, in Richtung ihrer Gegnerin klar: "Jetzt ist es aus mit Shoppen und Champagner auf dem Bötchen. Jetzt kann dir auch der Robääääärt nicht mehr helfen, wenn ich dir im Kampf deine Haare - die sind doch echt, oder? - rupfe."

Die Quoten der "Schlag den Raab"-Nachfolgesendung lagen zuletzt konstant oberhalb der Sendernorm, stiegen teils sogar auf mehr als 16 Prozent in der Zielgruppe. Für diese starken Ergebnisse sorgten 2020 die Duelle Patrick Esume gegen Tim Wiese und Mario Basler gegen Frank Rosin. Insgesamt liefen 2020 acht Ausgaben der Sendung am Samstagabend. In diesem Jahr hatte ProSieben zuletzt mit Samstagsshows gespart, um Sat.1 keine Konkurrenz zu machen. Dort hatte man die Casting-Show "The Voice Kids" erstmals am Samstag gezeigt. Die laufende Staffel des Gesangswettbewerbs endet nun am kommenden Wochenende. Die bis dato letzte "Schlag den Star"-Sendung im Februar gewann Ex-Handballer Pascal Hens gegen Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz.