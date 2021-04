am 23.04.2021 - 12:09 Uhr

Seit vor wenigen Wochen Matthias Opdenhövels Abschied von der "Sportschau" bekannt wurde, galt es als offenes Geheimnis, dass der Moderator zur Seven.One Entertainment Group wechseln wird - ein naheliegender Schritt, schließlich hat er zuletzt bereits vier erfolgreiche Staffeln von "The Masked Singer" bei ProSieben präsentiert. Seit diesem Freitag ist es auch offiziell: Wie ProSiebenSat.1 bestätigte, wird Opdenhövel künftig exklusiv für die Sendergruppe tätig sein.

Auch ohne die "Sportschau" wird er somit dem Fußball erhalten bleiben: So wird Matthias Opdenhövel für Sat.1 die Bundesliga-Übertragungen moderieren. Der Sender hatte im vergangenen Jahr ein Rechtepaket erworben, das ihm vier Jahre lang den Zugang zu neun Livespielen pro Saison ermöglicht, darunter den Saison-Auftakt der Bundesliga, den Supercup und die Relegation. "The Masked Singer" soll der Moderator auch in Zukunft präsentieren, darüber hinaus ist von "weiteren Show-Formaten" die Rede.

© Red Arrow International Henrik Pabst

Matthias Opdenhövel: "Viele Bundesliga-Livespiele, Primetime-Unterhaltungsshows und neue, spannende Formate zukünftig exklusiv für die Seven.One Entertainment Group zu moderieren, darauf freue ich mich total. Für einen Moderator und Fußballfan ist das das perfekte Triple."