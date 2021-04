Der Umbau bei Sky Deutschland geht weiter. Nachdem in den vergangenen Monaten schon etliche hochrangige Manager das Unternehmen verlassen haben, ist nun auch bekannt geworden, dass Vermarktungschef Thomas Henkel künftig nicht mehr in den Diensten des Pay-TV-Senders steht. Eine entsprechende Meldung von "Clap" bestätigte Sky gegenüber DWDL.de. Henkel folgte erst im Herbst 2020 auf Jacques Raynaud als Vermarktungschef - das hatte Sky so aber auch nie offiziell verkündet. Im Unternehmen ist Henkel schon seit acht Jahren, seit 2016 war er Mitglied des Management-Teams.

Einen Nachfolger für Henkel gibt es bereits. "Um innerhalb der Sky Gruppe Innovationen weiter voranzutreiben, Synergien noch effizienter zu nutzen und damit über unsere europäischen Märkte hinweg noch schlagkräftiger agieren zu können, bündeln wir im Bereich Advertising, Partnerships & Distribution künftig die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. In der neuen Struktur wird Evelyn Rothblum diese gebündelte Führungsrolle für Deutschland und Italien übernehmen", erklärt eine Sky-Sprecherin gegenüber DWDL.de.

Laut "Clap" tritt Rothblum ihre neue Stelle bereits im Mai an und berichtet an Chief Business Officer Patrick Béhar, der in London sitzt. Wie die Kollegen darüber hinaus berichten, soll Rothblum nicht von Unterföhring aus arbeiten, sondern aus Mailand. Damit zementiert sich eine Entwicklung, die in der jüngeren Vergangenheit verstärkt zu sehen war: Sky Deutschland verliert zusehends an Eigenständigkeit und wird mehr und mehr zu einer Filiale des europäischen Sky-Konzerns, der seit 2018 zu Comcast gehört.

Evelyn Rothblum arbeitete zuletzt für den Spieleentwickler King, der unter anderem für Candy Crush verantwortlich zeichnet. Davor war sie bei mehrere Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey beschäftigt.

Neben Henkel kommt es bei Sky aber noch zu weiteren Abgängen. So hat das Unternehmen gegenüber DWDL.de auch bestätigt, dass Matthias Hahn den Sender verlassen wird. Er kam 2007 zu Sky Deutschland und arbeitete seit 2016 als Vice President Commercial Distribution. Wie "Clap" berichtet, sollen auch Roger Schneider (Director Finance Content, Sports and Sky Media) und Angela Popp (Vice President Accounting & Taxes) das Unternehmen verlassen, das hat Sky auf Anfrage aber noch nicht bestätigt.