am 26.04.2021 - 10:31 Uhr

Diese Programmierung wirkte von Beginn an kurios: Die Idee, nach "Sing meinen Song" und der begleitenden Musiker-Doku auf eine Wiederholung des des Tier-Formats "Harte Hunde: Ralf Seeger greift ein" zu setzen, wollte nicht so recht einleuchten - und verschreckte offensichtlich auch das Publikum.

Auf gerade mal 2,1 Prozent Marktanteil kam die Sendung zuletzt am späten Dienstagabend, nachdem die Musik-Formate im Vorfeld noch mit Werten von 8,9 und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten. Kein Wunder also, dass Vox jetzt schon die Notbremse zieht und bereits in dieser Woche seinen Programmablauf verändert.

So fliegt "Harte Hunde" komplett aus dem Programm. Gleichzeitig zieht der Privatsender seine Nachrichten auf 23:10 Uhr vor und wiederholt ab 23:30 Uhr lieber noch einmal "Sing meinen Song". In dieser Woche steht Musiker Joris im Mittelpunkt.