am 26.04.2021 - 13:55 Uhr

TLC setzt demnächst auf Kim Kardashian. Wie der Discovery-Frauensender angekündigt hat, soll deren Dokumentation "Kim Kardashian - Eine Stimme für die Gerechtigkeit" am Mittwoch, den 26. Mai ab 20:15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere ausgestrahlt werden. Im Original lief der Film bereits vor einem Jahr beim US-Sender Oxygen, der sich hauptsächtlich auf True-Crime-Formate fokussiert.

In der Kardashian-Doku geht es um rund 2,2 Millionen Männer und Frauen, die in den USA hinter Gittern sitzen - unter teils unwürdigen Bedingungen, wie es heißt. Ihren Namen will Kardashian nutzen, um eine Kriminalreform anzustoßen, die nachhaltige Veränderungen herbeiführt.

"Es gibt viele Menschen, die eine zweite Chance verdienen, aber nicht die Ressourcen haben, um das umzusetzen", so Kardashian, die auch als Executive Producer der Doku dient. "Ich möchte dazu beitragen, diese Fälle auf eine nationale Ebene zu heben, um Veränderungen herbeizuführen, und dieser Dokumentarfilm ist eine ehrliche Darstellung meines Lernens über das System und meinen Bemühungen, greifbare Ergebnisse für die Justizreform zu erzielen."