am 26.04.2021 - 14:40 Uhr

Lothar Matthäus wird Länderspiel-Experte bei RTL, das hat der Sender jetzt angekündigt. Im Juni wird der Rekordnationalspieler die letzten Testspiele der DFB-Elf vor der EM gegen Dänemark (2.6.) und Lettland (7.6.) analysieren. Aber auch darüber hinaus steht Matthäus RTL zur Verfügung, der nun geschlossene Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und geht bis Mai 2022. Matthäus wird in dieser Zeit elf Länderspiele der Nationalelf bei RTL analysieren.

Matthäus ist bereits seit fast zehn Jahren Experte bei Sky und dort wöchentlich im Rahmen der Bundesliga-Übertragungen zu sehen - und das wird auch so bleiben, wie Matthäus selbst in einer Stellungnahme betont. Er sagt: "Ich freue mich, zukünftig - neben meiner Expertentätigkeit bei Sky - jetzt gemeinsam mit RTL die deutsche Fußballnationalmannschaft im TV begleiten zu dürfen. Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch, begleiten. Ich hoffe aber, die Mannschaft wird wieder an frühere Erfolge anknüpfen können."

Die Position des Fußball-Experten bei RTL war in den vergangenen Monaten eine Art Schleudersitz. Zuletzt engagierte man für wenige Spiele Uli Hoeneß, mit ihm macht man aber nicht weiter (DWDL.de berichtete). Davor hatten sich bereits Jens Lehmann, Lukas Podolski und Jürgen Klinsmann am RTL-Mikrofon versucht. Nun hat man zumindest eine Lösung für ein Jahr gefunden.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, sagt zur Neuverpflichtung: "Ein Weltfußballer und weltklasse Experte begleitet uns und die Mannschaft Richtung Weltmeisterschaft. Das passt perfekt! Wir freuen uns sehr, dass Lothar Matthäus ab Juni unser Team verstärkt und mit seiner großen Expertise und Leidenschaft die spannenden Monate des Übergangs zwischen Jogi Löw und einem neuen Bundestrainer für die Zuschauer:innen analysiert."