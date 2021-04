am 27.04.2021 - 18:46 Uhr

Zur nächsten Sport-Saison wird nicht nur die Rechtesituation neu gemischt, auch in Sachen Sport-Moderation gibt es ein munteres Hin und Her. In diesen Wechselreigen reiht sich nun auch Laura Wontorra ein: Wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung verriet, wird sie künftig im Sport-Bereich für DAZN vor der Kamera stehen. DAZN überträgt ab der kommenden Saison nicht nur den Großteil der Champions League-Spiele exklusiv, sondern auch deutlich mehr Bundesliga-Spiele als bislang.

Ihren Wechsel begründet sie mit den Worten "Die Möglichkeit, bei diesen Wettbewerben im Einsatz zu sein, ist für Moderatoren und Moderatorinnen genau wie für einen Spieler einfach das Maß der Dinge". Neben der Moderation der Live-Übertragungen arbeite man derzeit auch an einem neuen Format für Wontorra, das aber noch in der Entwicklung sei und sowohl Talk- als auch Show-Elemente enthalten soll.

Laura Wontorra, die auch für Sky und Sport1 schon über Fußball berichtete, war 2017 zur RTL-Gruppe gewechselt, wo sie montags bei Nitro "100 Prozent Bundesliga" präsentierte. Zudem war sie bei Nitro und RTL auch bei Übertragungen der Europa League und bei Länderspielen im Einsatz. Während "100 Prozent Bundesliga" nicht weiter fortgeführt wird, baut RTL das Engagement bei der Europa League sogar aus, wird dort aber künftig auf Laura Wontorra verzichten müssen.

Im Unterhaltungsbereich setzt Wontorra die Zusammenarbeit mit der RTL-Gruppe aber fort. Sie moderiert derzeit bei Vox "Grill den Henssler" und ist bei "Ninja Warrior Germany" als Reporterin im Einsatz. Auch bei "König der Kindsköpfe" und "Pocher vs. Influencer" stand sie bei RTL zuletzt vor der Kamera.