Mit bis zu 6,03 Millionen Zuschauern erlebte die ZDF-Vorabend-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" im vergangenen Frühjahr einen ebensolchen. Dass der damals gezeigten 20. Staffel (mit im Schnitt 16% Marktanteil) eine 21. folgen würde, stand also nie in Zweifel. Nun haben in Rosenheim und Umgebung sowie in den Studios von Bavaria Fiction die Dreharbeiten zu weiteren 26 Episoden begonnen, die vermutlich ab Herbst im ZDF laufen werden. Zur dann 21. Staffel wird übrigens auch die 500. Folge der Serie gehören.

Mit Ela Atay (Sevda Polat) wird eine neue Pathologin ihren Dienst aufnehmen. Dafür verlässt Sandra Mai (Sina Wilke) die Serie. Ansonsten ändert sich am Cast wenig. Hauptermittler bleiben Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić), die Unterstützung von Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller) und Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) erhalten. Weil die Episoden teils parallel gedreht werden, kommt es auch in dieser Staffel wieder zu Wechseln. In der Serie macht Ermittler Stadler dann stets eine Pause, wie schon in Staffel 20 wird er dann von Kilian Kaya (Baran Hêvî) aus Passau vertreten.

Alexander Duda, Sarah Thonig, Ursula Maria Burkhart, Paul Brusa, Karin Thaler und Christian K. Schaeffer nehmen zudem ihre Rollen wieder auf. Werner Siebert, Irene Graef, Astrid Schult, Jörg Schneider und Esther Wenger wechseln sich auf dem Regiestuhl ab. Gedreht wird bis November. Schon fertig ist derweil ein weiteres Winterspecial der Serie. Die Produktion der 90 Minuten langen Episode "Mörderische Gesellschaft" begann schon Anfang März und dauerte rund drei Wochen. Ein Sendetermin für den Primetimefilm steht unterdessen noch nicht fest.