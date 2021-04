© youngest Media Germany GmbH

Binnen sechs Monaten sollen die Familienmitglieder möglichst viele Kilos verlieren. Jedes verlorene Kilo spült der siegreichen Familie bares Geld in die Kasse. Zu Beginn der Challenge werden alle Familienmitglieder auf eine Waage gestellt und das Gesamtgewicht wird in einen "Familienjackpot" umgerechnet, den das siegreiche Team anschließend mit nach Hause nehmen darf.

Mit "Putzteufelswild" wollen Sender und Produktionsfirma zudem den Frühjahrsputz einläuten. In der Sendung, die Putzen zum Teamsport macht, geht es um den Titel des einzig wahren Putzchampions. Pro Folge treten vier Putzteufel in zwei Teams gegeneinander an. Eine vollkommen verdreckte Wohnung muss dabei binnen zwei Stunden auf Hochglanz poliert werden. Einstige Teammitglieder werden in der Finalrunde schließlich zu Konkurrenten.

Für die Firma youngest Media, Tochterfirma der englischen youngest Media Ltd. aus London, geht es bei den beiden Formaten auch darum, nachhaltig in Deutschland Fuß zu fassen. Während "Das Supermarkt-Quiz" schlechte Kritiken erntete, flog ein anderes RTLzwei-Projekt der Firma vergangenen Sommer nach nur zwei Episoden aus dem linearen Programm: Der "Battle of the Bands" wurde letztlich beim Streaming-Dienst TVNow zu Ende geführt.