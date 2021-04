Nachdem sich CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet direkt nach seiner Nominierung in der vergangenen Woche den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seiner Stellvertreterin Bettina Schausten stellte, gibt man in der kommenden Woche nun auch dem SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz diese Bühne. Am kommenden Montag um 19:20 Uhr steht "Was nun, Herr Scholz?" auf dem Programm. Dann wird es natürlich unter anderem darum gehen, wie Scholz die in Umfragen vor sich hin dümpelnde SPD überhaupt so weit nach vorne bringen will, dass er Chancen aufs Kanzleramt hat.

Genau eine Woche später, also am 10. Mai, zeigt das ZDF dann "Was nun, Frau Baerbock?". Die Kanzlerkandidatin der Grünen hatte ihr erstes Interview nach der Bekanntgabe ihrer Kandidatur in der vergangenen Woche überraschend ProSieben gegeben, das ZDF zieht hier nun also nun mit einiger Verzögerung nach.